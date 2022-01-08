Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, eski başkanını "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına aldı

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Kazakistan'ın iç istihbarat biriminin protestolar sırasında görevden alınan eski başkanı Karim Masimov, "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yakınlığıyla bilinen eski başkanına "vatana ihanet" soruşturması açıldıktan sonra kendisinin gözaltına alındığını belirtti.

Masimov'un aynı suçlamadan suçlanan başka insanlarla bir gözaltı merkezine götürüldüğü ifade edildi.

İki dönem Kazakistan'da başbakanlık yapan Masimov'a neden bu suçlamanın yöneltildiğiyle ilgili detay paylaşılmadı. Sovyetler Birliği döneminde KGB'nin yaptığı görevi devralan Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, karşı istihbarat, sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerinden sorumlu.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.

Eylemlerde en az 26 protestocu öldürüldü.