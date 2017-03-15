Kazakistan: Suriyeli muhalifler bu gece Astana'ya gelecek

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan üçüncü tur Suriye barış görüşmelerini boykot eden Suriye muhalefetinin görüşmelere bu gece katılmasının beklendiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, "(Suriye silahlı muhalefetinin) güney ve kuzey cephelerinin temsilcilerinin bu akşam gelmesi bekleniyor" dedi. Bakanlık sözcüsü Onuar Zhainakov muhalif heyetin Rusya, Türkiye ve İran temsilcileri ile konsültasyon için geldiğini söyledi. Astana'da görüşmelerin bugün tamamlanması planlanmıştı.

Interfax Özgür Suriye Ordusu'nun da Astana'ya beş temsilci göndereceğini bildirdi.

Suriyeli muhalifler Rusya'nın sivillere yönelik hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiği ve Suriye ordusunu ateşkese uymaya ikna edemediği gerekçesiyle görüşmelere katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Dördüncü tur Mayıs'ta

Görüşmelere katılan heyetlerin bugün ortak bir açıklama yayınlayarak, bir sonraki toplantının Mayıs ayında yapılacağını duyurdukları bildirildi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akylbek Kamaldinov, bir sonraki görüşme turunun 3-4 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.

Rus müzakereci Alexander Lavrentiev'in Rus, Türk ve İranlı bazı delegelerin Suriye muhalefetiyle görüşmek için Astana'da kalacaklarını açıkladığı belirtildi. Lavrentiev, görüşmelerde Suriye anayasa komisyonu önerisinin tartışıldığını da belirtti. Suriye hükümet temsilcisi Beşar Caferi ise anayasa komisyonu konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

Suriye'de altı yıldır devam eden ve 300 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği iç savaşı sonlandırmak için taraflar ilk iki turda büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanmıştı.

Avrupa'dan girişim

Diğer taraftan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de bir "vekalet savaşının" sürmesi yerine, bu ülkede uluslararası toplumun desteklediği "vekaletle barış" sağlanması gerektiğini söyledi.

Brüksel'de 5 Nisan'da düzenlenecek uluslararası bir Suriye konferansı ile bu konuda yeni bir ivme yaratılması umuluyor. Ancak sorunun çözümü için gösterilen uluslararası çabalarda AB'nin rolü bugüne kadar marjinal olmaktan öteye gitmedi.

Mogherini'nin aylardır taraflarla görüşmeler yaptığı bildirildi. Mogherini dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki, bütün uluslararası oyuncular ve özellikle tüm bölgesel aktörlerin katılması için imkan vardır... Bu durumu vekalet yoluyla sağlanacak bir barışa çevirmek ve Suriye'nin bir biçimde gerekecek siyasi geçişe başlaması için bu anın çok elverişli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Reuters/AP/SSB,BK