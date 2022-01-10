Kazakistan'dan "darbe girişimi" açıklaması

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki kitle gösterilerinin dış güçler tarafından kullanıldığını ve "darbe girişimi"nin bertaraf edildiğini söyledi. Rus lider Putin de "renkli devrimlere izin vermeyeceğiz" dedi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen hafta ülkede hükümete karşı düzenlenen kanlı protestoları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Ülkesinin bir darbe girişimini püskürttüğünü belirten Tokayev, girişimin arkasında "Orta Asya, Afganistan ve Orta Doğu'dan militanların" bulunduğunu söyledi. Tokayev, "silahlı militanlar"ın, ülkede gaz fiyatlarına yapılan zamları protesto için düzenlenen gösterileri "iktidarı ele geçirmek için" kullandıklarını iddia etti. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAO) toplantısında konuşan Tokayev, kendi daveti üzerine ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki KGAO askerlerinin sadece stratejik tesislerin korunmasında görevli olduğunu ve "yakında" evlerine döneceklerini de vurguladı. Putin: Renkli devrimlere izin vermeyeceğiz Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kazakistan'ın "uluslararası terörizm" tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "KGAO'nun aldığı önlemler, üye ülkelerin bölgede sözde renkli devrimlere izin vermeyeceğini göstermiştir" diye konuştu. 1992 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan KGAO, Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşuyor. Büyük gösterilerin ülke içi ve dışındaki yıkıcı güçler tarafından kullanıldığını söyleyen Putin, KGAO güçlerinin ülkede kısıtlı bir süre için bulunduğunu da vurgulamak istediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Kazakistan'ı "Ruslar bir kez evinize girdi mi gitmelerini sağlamak bazen çok zor olabiliyor" diye uyarmıştı. Çin de "yabancı milisler"den endişeli Rusya ve Çin dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Vang Yi de bugün yaptıkları telefon görüşmesi sonrasında "yabancı güçlerin müdahalesinden duydukları endişeyi" dile getirdiler. Rusya Dışişleri Bakanlığından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile kamu kurumları ve diğer tesislerin ele geçirilmesinde yabancı milislerin rol aldığına vurgu yapıldı. Kazakistan Enformasyon Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada olaylarda 164 kişinin öldüğünü bildirmiş ancak daha sonra teknik bir arıza olduğunu belirterek açıklamayı geri çekmişti. Daha önceki resmi açıklamalarda 26 "silahlı suçlu" ve 16 güvenlik mensubunun öldüğü kaydedilmişti. Olaylarda yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre olayların başından beri yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alındı. AFP/BK,TY © Deutsche Welle Türkçe