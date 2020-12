Kazakistan, daha önce dava etmekle tehdit ettiği Borat'ı bu kez turizmi canlandırmak için kullandı

T24 Dış Haberler

Borat filmine daha önce "ülkenin imajını zedelediği" gerekçesiyle tepki gösteren Kazakistan, bu kez farklı bir yol izledi. Kazakistan Turizm Birimi, yeni tanıtım reklamında film karakteri Borat’ın ‘very nice’ (çok güzel) sloganını kullandı.

2006 yapımı komedi filmi Borat’ın devamı olan ve tam adı Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan olan Borat 2, 23 Ekim’de vizyona girdi. Borat 2'de Sacha Baron Cohen, yeniden Borat rolünü canlandırıyor.

Birinci Borat filmi, ülkeyle dalga geçtiği gerekçe gösterilerek Kazakistan'da ciddi tepkilere neden olmuştu. Filmin, Kazakistan ulusuna hakaret olduğu belirtilmiş, dava edilmekle tehdit edilmişti. Kazakistan, ikinci filmde farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Borat'ın meşhur "Very nice" repliği bu kez Kazakistan Turizm Birimi tarafından kullanıldı. Yayımlanan bir videoda Kazakistan'ın dağları, gölleri, pazarlar, gökdelenlerine yer verildi. Videoda Kazakistan'da gezen turistler Borat'ın meşhur "Very nice" cümlesini söyledi.

Daha önce tepki çeken filmin bu kez turizmde kullanılması fikri, Kazakistan'da yaşayan bir ABD vatandaşı olan Dennis Keen'e ait. Tur şirketi işleten Keen, "Bu yıllardır aklımda olan bir şeydi. Buraya gelen herkes, Borat'ı ülkenin imajıyla bir düşünüyor. Bu nedenle film iyi amaçla kullanılabilir diye düşündüm" dedi.

"Gerçek Kazakistan, filmdekinin tam tersi"

Filmin yıldızı Sacha Baron Cohen, filmlerde Kazakistan'ı tercih etme nedenini şöyle anlatmıştı: "Kazakistan'ı seçtim çünkü ABD'de hemen hemen kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir yer. Bu da vahşi, sahte, komik bir dünya yaratmamızı sağladı. Gerçek Kazakistan, modern ve gururlu topluluğuyla çok güzel bir ülke. Filmdekinin tam tersi"