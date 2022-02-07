Kazakistan'da Nazabayev'in yetkileri yasayla kaldırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkilerinin kaldırılmasını öngören yasayı onayladı.

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkileri yeni yasayla kaldırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in “Bazı kanunlarda yapılan değişiklikler ve eklemeler hakkında” kanunu imzaladığı belirtildi.

Söz konusu kanun, Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi’ndeki ömür boyu başkanlık görevlerinin iptal edilmesini içeriyor. Kanunla ayrıca ülkenin dış ve iç politikasının ana alanlarıyla ilgili girişimleri Nazarbayev ile istişare etme zorunluluğu kaldırıldı.

2019'da istifa etmişti

Kazakistan parlamentosunun alt kanadı 13 Ocak'ta, üst kanadı ise 27 Ocak'ta Nazarbayev’in ülkenin Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi’ndeki ömür boyu başkanlık görevini iptal etme kararı almıştı.

Ülkeyi yaklaşık 30 yıl yöneten Nazarbayev, 2019 Mart ayında görevinden istifa etmiş, geçici cumhurbaşkanı görevini o dönemdeki Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev üstlenmişti.