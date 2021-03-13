Kazakistan'da askeri uçak iniş sırasında düştü: 4 ölü

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Kazakistan'da AN-26 tipi bir askeri nakliye uçağının Almatı Havalimanı'na iniş yaparken düştüğü bildirildi.

Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanarak hastaneye götürüldü.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan bir kaynağa göre uçak Sınır Koruma Servisi'ne aitti.

Almatı Havalimanı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada uçağın başkent Nursultan'dan geldiği belirtildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar uçağın ters döndüğünü ve alev aldığını gösteriyor.