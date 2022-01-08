Kazakistan basını: 28 yıl ülkeyi yöneten Nursultan Nazarbayev ve kızları ülkeyi terk etti

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Kazakistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra yönetime gelen ve ailesiyle birlikte ülkede ciddi bir kontrol sağlayan Nursultan Nazarbayev'in ülkesinde siyasi kriz sürerken başka bir ülkeye kaçtığı iddia edildi.

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant'ın haber sitesi Orda'nın Kazak edisyonundan aktardığına göre Nazarbayev'le birlikte kızları ve onların aileleri de ülkeyi terk etti.

Nazarbayev'in küçük kardeşi Bolat'ın ise hala ülkede olduğu ifade edildi.

Orda.kz'nin Genel Yayın Yönetmeni, "Siyasi krizin başlangıcından bu yana ne yetkililerini ne de devlet televizyonlarının Nazarbayev'in adını anmadığını unutmamak gerek" dedi.

Kazakistan'da akaryakıt zammına karşı başlayan eylemler hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Eylemlerde şu ana kadar 26 protestocu öldürüldü. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev cuma günü güvenlik güçlerine "uyarı yapmadan ateş açma" yetkisi verdiğini ifade etti.