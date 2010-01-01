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Dünya

Kazakistan, AGİT'e başkan oldu

Kazakistan, ülkeye yönelik insan hakları eleştirilerine rağmen AGİT başkanlığını üstlenen ilk eski Sovyet ülkesi oldu.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Kazakistan, ülkeye yönelik insan hakları eleştirilerine rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) başkanlığını üstlenen ilk eski Sovyet ülkesi oldu.

BBC Türkçe'nin haberine göre AGİT, Avrupa'da demokrasi ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesini hedefliyor.

Kazakistan cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, örgüt başkanlığını devralmalarını, 'ülkenin uluslararası alanda kazandığı prestijin' önemli bir göstergesi olarak tanımladı.

Ancak bir dizi ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşu, Kazak hükümetinin ülkede insan haklarını geliştirme yolunda vermiş olduğu sözleri tutmadığını söylüyor.

İnsan hakları konusunda ülkeye eleştiriler yöneltenler özellikle ülkedeki medya kuruluşlarına yönelik kaygılarını dile getiriyor.

İnsan hakları kuruluşları, Kazakistan'da medya organlarının çoğunun hükümet taraftarlarının denetiminde bulunduğunu belirtiyor.

Ülkeye yöneltilen bir diğer eleştiri ise önde gelen insan hakları savunucularından Yevgeni Zovtis'in, görüşleri nedeniyle hapis ile cezalandırılması.

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