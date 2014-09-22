Muharrem İnce, kazak ve gömleğine girdiği iddiayı kazandı

Yalova Belediye Başkanlığı seçimi kampanya döneminde eski AKP'li Parti Meclis üyesi aynı zamanda Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce seçimi kimin kazanacağı konusunda takım elbisesine iddia girdi.İddiayı kazanan İnce, bugün Ulutürk ile buluşarak Fatih Caddesi'ndeki bir mağazaya geldi. Belediye Başkanı seçilen CHP 'li Vefa Salman'ın da katıldığı buluşmada espriler yapıldı. İnce, 30 Mart ve 1 Haziran'da seçim sonucuyla ilgili Ulutürk'le iddiaya girdiklerini söyledi.İnce yaptığı esprilerle yanında bulunanları güldürdü.

'Seçim borcu;namus borcudur'

İnce, "Seçim borcu; namus borcudur. Takım elbisesine iddiaya girdik. Ama elbiseler sezon sonu pek kalmamış. İstersen kazak al daha ucuz olur. Senin parana kıyamam. Hiç almayacaktım ama sen gider bu paraları seçimde gider Yakup'a (Eski Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal) harcarsın. Ona harcama diye alıyorum" dedi.

Ulutürk, İnce'ye mağazadan istediği ürünü alabileceğini söyledi. İnce, daha sonra mağazadan bir gömlek ve kazak aldı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da mağaza görevlisinden alınan ürünlerde indirim yapmasını istedi. Ulutürk, 290 TL tutan gömlek ve kazağa 250 lira ödedi. İnce, "Seçimde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde okulda karşılaştık. İki seçimde de oldu. Dedim ki; 'Şenol bak seçimi biz aldık.' Bana; 'Mümkün değil, sizi 1500 oyla geçiyoruz' dedi. Ben de, 'Sizin matematikle ilgili sıkıntınız var. Biz seçimi aldık' dedim. 'Neyine?' dedi, 'Takım elbisesine' dedim. Uzun süre 'kıvırdı.' 'Yok, pazardan alırım 30 liraya yerde satıyorlar' dedi ama sonunda almaya geldik" dedi.

İnce, Ulutürk'le birlikte basın mensuplarına poz vererek, "Benim kazak ağacımla fotoğraf çekin" diye espri yaptı. Ulutürk ise, "Yalova'nın güzelliği bu. Siyasetten rakip oluyoruz ama arkadaşlığımız hep devam ediyor" dedi.