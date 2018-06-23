Kazak milyarder, Bodrum'dan ayrılamadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine 4 gün önce lüks yatıyla demir atan Kazakistan uyruklu milyarder işadamı Alijan İbragimov ve ailesi tatillerini sürdürüyor. İbragimov, eşiyle botla cennet koyları dolaşırken; çocukları ise denizin ortasında kurulan su parkında eğlendi. Akşam yemeği için gittiği Yalıkavak Limanı\'ndaki bir balık restoranda 10 kişi için 1580 euro hesap ödeyen İbragimov, 420 euro bahşiş bıraktı.

Kazakistan uyruklu milyarder işadamı, evli ve 6 çocuk babası Alijan İbragimov (64), 4 gün önce ailesiyle birlikte Bodrum\'a geldi. 200 milyon dolar değerindeki \'I Dynasty\' isimli 101 metre uzunluğundaki süper lüks yatı ise ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler, 33 personeli bulunan lüks yatın fotoğrafını çekti. Bazı turistler jet- ski\'yle yatın yanına kadar geldi.

Bodrum\'un ve Gökova\'nın cennet koylarını gezen ve kentten ayrılması beklenen İbragimov ailesi, 4\'üncü günde Yalıkavak Mahallesi koyuna demirledi. İbragimov, eşi ve yakınları, botla koylarını gezerek Yalıkavak Marinası\'nda alışveriş yaptı, sonra yata döndü. Çocukları ve torunları ise yatın arkasında, denizin ortasına kurulun su parkında bol bol eğlendi, denize girdi, güneşlendi.

ÇOCUĞUN JET-SKİ KULLANMASI KORKUTTU

İbragimov\'un kızı olduğu sanılan bir çocuğun jet-ski kullanması dikkat çekti. Yalıkavak koyundaki teknelerin arasında zigzaglar çizerek geçen küçük kızı gören bazı Türk yat sahipleri ve kaptanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Küçük kızın jet-ski kullandığı sırada bazı korumaların zodyak bot ile koruma yaptığı ve yatların rotalarını değiştirmek zorunda kaldığı görüldü.

Dün akşam Yalıkavak Limanına çıkan işadamı, 10 kişi ile birlikte bir balık restoranda deniz ürünleri ve şaraptan oluşan yemek yedi. Üç saat restoranda kalan İbragimov\'un çok neşeli olduğu görüldü. İbragimov\'un 1580 euro gelen hesap için üstünü bahşiş bırakıp 2000 euro ödeyerek masadan kalktığı ve yatına döndüğü belirtildi. Yata bol miktarda meyve sebze ve deniz ürünleri takviyesi yapıldığı da öğrenildi.

İbragimov\'un tatil için Bodrum\'dan sonra Aydın Kuşadası ilçesine geçeceği, oradan VIP araçlarla Efes Meryemana ve Pamukkale\'yi gezeceği kaydedildi.

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