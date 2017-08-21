Kazak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölgede define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çöpbey Köyü Zoni Yaylası Karadere mevkiindeki arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. 1\'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken define aramak amacıyla kazı yaparken kullanılan malzemelere de el konuldu. Şüpheliler E.B, Ö.A, L.A, D.A ve A.S. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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