Kazadan yara almadan kurtuldu, otomobildeki hasara ağladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, üniversite öğrencisi Muhammed Emin Özdemir, babasına ait otomobille kaza yaptı. Yara almadan kurtulan Özdemir, araçtaki hasarı görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük- Safranbolu Çevre yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Karabük Üniversitesi ikinci öğretim öğrencisi Muhammed Emin Özdemir, okula gitmek babasına ait 78 AZ 708 plakalı otomobille yola çıktı. Safranbolu’dan Karabük yönüne giden otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara çarparak karşı şerite geçti. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Özdemir, otomobildeki hasarı görünce, gözyaşlarına boğuldu. Özdemir\'i kazayı haber alıp olay yerine gelen arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
FOTOĞRAFLI