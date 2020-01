Kazadan kurtuldu, arabada sıkışan üç arkadaşını bırakıp hastaneye gitti

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde içinde 4 kişinin bulunduğu araç kaza yaptı. Sürücü Özkan Can, yola çıkıp yardım istediği bir araçla devlet hastanesine kaldırıldı ancak kazayı haber vermeyip ’dövüldüğünü’ söyleyince araçta sıkışan diğer yaralıların kurtarılması gecikti. Su kanalına uçan otomobildeki 3 yaralıdan Aycan Samancı yaşamını yitirdi.

Hürriyet’in haberine göre, kaza, Çorlu- Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu’da oturan Aycan Samancı, Mehmet Can Yavaş, Abdullah Erdoğan, dün gece Özkan Can’a ait 59 TL 074 plakalı otomobille gezintiye çıktı. Daha sonra Kumbağ’a giden 4 kişi saat 03.00 sırlarında eve dönmek için yola çıktı. Özkan Can, Çorlu Kavşağı’nda yaklaştığında kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek su kanalına uçtu. Kazadan yaralı kurtulan Can, diğer arkadaşlarını bırakıp çıktığı yolda yardım istediği bir araçla Çorlu Devlet Hastanesi’ne geldi. Dövüldüğünü anlatan otomobil sürücüsü Özkan Can tedavi altına alındı.

2 saat sonra itiraf etti

Hastanede tedavisi sürerken, yaklaşık 2 saat sonra polis ekiplerinin sorusu üzerine otomobille kaza yaptıklarını ve 3 arkadaşının yaralı olarak araç içerisinde olduğunu söyledi. Jandarma ve polis ekipleri kazanın olduğu su kanalına uçan otomobilde Aycan Samancı’nın hayatını kaybettiğini, Mehmet Can Yavaş ve Abdullah Erdoğan’ın yaralı olduğunu belirledi. Çağrılan ambulansla Erdoğan ve Yavaş Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

‘Yandım ben’

Kazayı duyup olay yerine gelen Aycan Samancı’nın babası Nedim Samancı, gözyaşlarına boğuldu. Otomobil içerisindeki oğlunun cansız bedenini gören baba Samancı, "Yandım ben. Canım oğlum bu muydu bana bayram hediyen?" diyerek ağladı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Aycan Samancı’nın cesedi jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, baba Nedim Samancı’da da yardım ederek cenaze aracına kadar taşıdı. Hayatını kaybeden Aycan Samancı’nın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.