Kazada yaralandı, paraları bırakmadı

Bir bankaya ait para nakil aracı, Milas-Yatağan Karayolu 3. kilometrede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Aslan ile aynı araçta bulunan özel güvenlik görevlisi Celal Anlar yaralandı.

Kazanın ardından sürücü Süreyya Aslan, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Güvenlik görevlisi Celal Anlar ise araçta yüklü miktarda para olduğunu belirterek, kaza yerinden ayrılmak istemedi.

Sağlık ekipleri araca girerek Anlar'ı kontrolden geçirdi. Ayağında kırık tespit edilen Anlar'ın sedyeyle araçtan çıkarılmasına karar verilince, sedyenin sığması için aracın ön camının kırılması gerekti.

Araçta bulunan para, bu sırada olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Anlar da, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kırılan ön camdan sedyeyle çıkarılarak, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.