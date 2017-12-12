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Kazada yaralandı, hastanede öldü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişiden Recep Akgül (37), yaşamını yitirdi

12 Aralık 2017 17:16

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan 6 kişiden Recep Akgül (37), yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. 
Kaza, dün akşam saatlerinde Gediz-Uşak yolunda, Gediz Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Uşak\'tan Gediz yönüne giden Erol Aydın yönetimindeki 43 LF 476 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hüseyin Şahin\'in kullandığı 43 SA 325 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile Aydın\'ın aracındaki Mehmet Akgül, Recep Akgül, Cengiz Olgun ve Emine Doğan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Recep Akgül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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