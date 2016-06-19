Kazada yaralandı ama yavru kedisini bırakmadı...

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Reyyan Albayrak'ın yavru kedisini elinden bırakmadı.

Sivas'ta sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlanıp takla atan hafif ticari araçta bulunan ayrı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 10 yaşındaki Reyyan Albayrak, yavru kediyi kucağından bir an olsun bırakmadı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu, 30’uncu kilometrede, Durulmuş Köyü yakınında meydana geldi. Adana’dan Erzurum’a giden 46 yaşındaki Mehmet Salih Albayrak, yönetimindeki 25 ES 011 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak şarampole yuvarlanan araç takla atarak tarlaya sürüklendi.

Kazada sürücü Mehmet Salih Albayrak ile birlikte eşi 42 yaşındaki Canan ile çocukları 20 yaşındaki Yağmur Sena, 14 yaşındaki Muhammet Şafak ve 10 yaşındaki Reyyan Albayrak yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale, kazayı gören çevredeki diğer araç sürücüleri tarafından yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kedisini bırakmadı

Kazada ailenin 4 gün önce yavrulayan kedileri ile 3 yavrusu da vardı. Yavrulardan biri kaza sırasında telef olurken, yaralanan aile fertlerinin en küçüğü Reyyan da bir yavru kediyi kucağından bir an olsun bırakmadı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne sevk edilen yaralılar Acil Servis’te tedavi görürken, sedyedeki Reyyan yavru kedisini yine elinden bırakmadı.

Tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Albayrak ailesinin diğer yavru kedilerini de kaza yerine gelen görevli polislerin sahiplendiği belirtildi.