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Kazada yaralandı, 24 gün sonra yaşamını yitirdi

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Karapınar ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken, hafif ticari aracın çarptığı otomobilde yaralanıp, hastaneye tedaviye alınan Narkize Dişlioğlu (41), 24 gün sonra yaşamını yitirdi

08 Mayıs 2018 20:45

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Karapınar ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken, hafif ticari aracın çarptığı otomobilde yaralanıp, hastaneye tedaviye alınan Narkize Dişlioğlu (41), 24 gün sonra yaşamını yitirdi. 
Kaza, 14 Nisan günü saat 22.30 sıralarında, Karapınar- Konya yolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Karapınar\'da yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Konya\'daki evlerine dönmek için yola çıkan Muammer Dişlioğlu, yönetimindeki 42 BBV 75 plakalı otomobil ile kırmızı ışık nedeniyle kavşakta beklemeye başladı. Bu sırada Ömer Öcal\'ın (25) kullandığı 42 ABB 756 plakalı hafif ticari araç, Dişlioğlu\'nun otomobiline çarptı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada, sürücü Muammer Dişlioğlu, eşi Narkize, çocukları Tuğçe (18) ve Furkan Dişlioğlu (9) ile hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Öcal yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Narzike Dişlioğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Narzike Dişlioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 gün sonra yaşamını yitirdi. Dişlioğlu\'nun kazada yaralanan eşi ile 2 çocuğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 
Kazada yaralanan ve yapılan testte 1.75 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü Ömer Öcal\'ın da tedavisinin ardından taburcu edildiği ve tutuksuz yargılandığı öğrenildi.  

​FOTOĞRAFLI 

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