Kazada yaralanan üniversiteli Aslıhan'ın beyin ölümü gerçekleşti (4)

MİMARLIK MALZEMELERİ FAKÜLTEYE BAĞIŞLANDI

Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar\'ın cenazesi ailesi tarafından üniversite yerleşkesindeki törenin ardından Aydın\'ın Kuşadası ilçesine gönderildi. Törene, Kocapınar\'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları ve akademisyenler katıldı. Öğrenciler ve yakınları tören boyunca gözyaşı döktü. Baba Okan Kocapınar, kızının okul malzemelerini öğrencilerin kullanması için fakülteye bağışladı. Kocapınar\'ın cenazesi yarın öğle vakti Kuşadası Ege Mahallesi Ege Camii\'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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