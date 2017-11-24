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Kazada yaralanan polis şehit oldu

ADANA, (DHA)- ADANA'da meydana gelen kazada yaralanan polis memuru 25 yaşındaki Arda Can, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu

24 Kasım 2017 13:17

ADANA, (DHA)- ADANA\'da meydana gelen kazada yaralanan polis memuru 25 yaşındaki Arda Can, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Kaza, 8 Haziran\'da Alparslan Türkeş-Mavi Bulvar Kavşağı\'nda meydana geldi.  Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Arda Can, kendi kullandığı motosikletle göreve giderken taksi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 1 çocuk babası olan Can, yapılan müdahaleye karşın bugün hayatını kaybetti. Şehit Can\'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Kozan İlçesi\'nde  Kozan Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verilecek.

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