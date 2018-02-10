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Kazada yaralanan motosikletli yaşama tutunamadı

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce otomobille çarpışıp yaralanan motosikletin sürücü Feriz Helvacılar (44), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

10 Şubat 2018 21:30

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce otomobille çarpışıp yaralanan motosikletin sürücü Feriz Helvacılar (44), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen salı günü saat 08.30\'da, Karadoğan Mahallesi Dikiltaş Mevkii\'nde meydana geldi. Yaşar Bilgin\'in yönetimindeki 35 AE 6700 plakalı otomobil ile evli ve 2 çocuk babası Feriz Helvacılar\'ın kullandığı 35 ZOP 83 plakalı motosiklet karşılıklı çarpıştı. Çarpışmada yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Helvacılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilen Helvacılar, bu sabah yaşamını yitirdi.

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