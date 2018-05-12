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Yaşam

Kazada yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı yaptı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaralıları hastanede ziyaret etti

12 Mayıs 2018 19:25

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere karayolu ile Sivas'tan Erzincan'a gelirken, güzergahı üzerinde meydana gelen kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Bakan Demircan, yaralıları kaldırıldıkları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere Sivas'tan karayolu ile Erzincan'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kova mevkiinde meydana gelen kazayı fark edip, konvoyu durdurdu. Devrilen 34 BSS 71 plakalı otomobilin sürücüsü polis memuru Ayhan Demir (48) ile yanındaki Abdurrahman Dedeoğlu'na (18) ilk müdahaleyi Bakan Demircan yaptı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Demircan, yaralıların şuurlarının açık olduğunu belirtti. Yaralıların İstanbul'dan gelirken kaza yaptıklarını kaydeden Bakan Demircan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. (DHA)

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