Kazada yaralanan genç aylar sonra yaşama tutundu

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, geçirdiği motosiklet kazasının ardından 6 ay yoğun bakımda kalıp, 9 ay süren tedaviyle ayağa kalkan 19 yaşındaki Mustafa Kamer, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan operasyonla son olarak ses ve nefesine kavuştu. 19\'uncu yaşına hastanede giren genç için pasta kesildi.

Geçen yılın sonunda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Mustafa Kamer, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Kamer, 9 ay boyunca çeşitli tedaviler gördü. Mustafa Kamer 9 ayın sonunda bir mucizeyi gerçekleştirerek yaşama tutundu. Son olarak, soluk borusundaki sorunu nedeniyle Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. Tedavisi sırasında 6 ay süresince bilinci kapalı bir şekilde yatan, uzun süre solunum cihazına bağlı halde ve boğazına takılı bir tüple yaşamak zorunda kalan Mustafa Kamer, yapılan ameliyattan sonra tüpten kurtuldu, sesine ve nefesine tekrar kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kenan Can Ceylan ve ekibi, Mustafa Kamer için, taburcu olacağı gün sürpriz bir yaş günü kutlaması hazırladı. Karşılaştığı bu sürprizle çok mutlu olan Mustafa, doktor ve hemşirelere sarılarak teşekkür etti.

Doç Dr. Ceylan \"Hastamız kazanın ardından zorlu bir süreç geçirdi. Kazaya bağlı olarak beyin ve akciğerinde sıkıntılar oluşmuş. Genel olarak bir vücut travması yaşadığını söyleyebiliriz. Zaten aylarca komada kalmış. Hayatta kalması ve şu anki durumu bir mucize. Mustafa, bize geldiğinde soluk borusunda nefes almasını sağlayan bir tüp vardı. Uzun süre takılı kalan bu tüp nedeniyle o bölgede tıkanma ve yaralar oluşmuştu. Bu tıkanmaya bağlı olarak ses telleri de etkilendiğinden konuşamıyordu. 2.5 saat süren operasyonun ardından o bölgedeki tıkanıklığı gidererek, Mustafa\'nın boğazındaki tüpü çıkardık ve o bölgeyi rahatlattık. Şimdi durumu gayet iyi. Taburcu olmadan önceki son gününde doğum günü olduğunu öğrenince, onun için bir pasta kesip, kutlama yapmak istedik. Mustafa\'yı yeni yaşıyla yeni bir hayata uğurladık. Yolu açık olsun\" dedi.

\'OĞLUMUN YAŞADIĞINA HALA İNANAMIYORUM\'

Oğlunun iyileşmesiyle büyük mutluluk yaşayan anne 38 yaşındaki Esin Kamer, tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktor ve sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu ifade ederek, \"Oğlum 2016 yılında çok kötü bir motosiklet kazası geçirdi. O günden sonra hayatımız değişti. 9 ay boyunca hep hastanelerdeydik, uzun bir süre oğlum komada bilinci kapalı bir şekilde yattı. Oğlumun yaşadığına ve iyileştiğine hala inanamıyorum. Allah\'ın izni ve doktorlarımızın da emeğiyle oğlum yeniden gözlerini açtı. Soluk borusundaki tıkanmadan dolayı boğazında bir tüp takılıydı ve konuşamıyordu. Göğüs Hastanesi\'ne geldik, burada ameliyat oldu çok şükür artık rahat nefes alıyor. Konuşuyor, gülüyor, yürüyor. Bir anne olarak çok mutluyum, evladım bana geri döndü. Bugün Mustafa yeni bir yaş alıyor, doktor ve hemşirelerimiz onun için doğum günü partisi hazırlamışlar. Çok şaşırdık, çok mutlu olduk. İnceliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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