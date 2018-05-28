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Kazada yaralanan genç, 12 gün sonra öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, 12 gün önce iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Caner Acar (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2018 13:19

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, 12 gün önce iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Caner Acar (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza 15 Mayıs günü, Kaynaşlı Tavak Köyü yolunda meydana geldi. Caner Acar ile Enes Güven\'in (19) kullandığı motosikletler yolda çarpıştı. Yola savrulan Caner Acar, ağır yaralandı. Güven ve aynı motosiklette bulunan arkadaşı Abdülsamet Alemdar (18) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Caner Acar, yoğun bakımda tedaviye alındı. Caner Acar, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

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