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Kazada yaralanan Ayaz bebek, yaşama tutunamadı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Ayaz Can, yaşamını yitirdi

14 Aralık 2018 20:27

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Ayaz Can, yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz pazartesi Çiğdede Mahallesi\'nde meydana gelen kazada 31 SG 840 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerleyen 31 AEJ 54 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinde bulunan Jale Can ve bebeği Ayaz Can ile diğer otomobilde bulunan Koray Özçelik ve Cem Deniz yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Ayaz Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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