T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kazada yaralanan 17 yaşındaki Formula 4 pilotunun bacakları kesildi

İngiltere'de Formula 4 yarışı sırasında geçirdiği kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki pilot Billy Monger'in her iki bacağı kesildi. İngiliz Formula 1 pilotları, yardım için bağış kampanyası başlattı.

20 Nisan 2017 17:14

İngiltere'de Pazar günü yarışta geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan 17 yaşındaki Formula 4 pilotu Billy Monger'in her iki bacağı da kesildi.

Billy Monger'in takımı JHR Developments'ın Direktörü Steven Hunter, ekip olarak "yürek parçalayan" bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Hunter, Monger'in dört yıldır takımda olduğunu ve "olağanüstü bir karaktere" sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İngiliz Formula 1 pilotları Jenson Button ve Lewis Hamilton, kaza geçiren genç pilota yardıma etmek için bir bağış kampanyası başlattı.

Kampanyada hedef rakam olan 260 bin sterlinin yaklaşık iki katına ulaşıldı. Button, kampanyaya 15 bin sterlin bağışla katkıda bulundu.

Monger, İngiltere'de Donnington Park pistinde yarış sırasında, üzerine arızalanan bir başka Formula 4 aracına çarpması sonucu kullandığı otomobilin içinde sıkışmış ve ancak 90 dakikalık bir çalışmanın ardından kurtarılabilmişti.

Kaza sonrası ambulans helikopterle Nottingham'da tam teşekküllü bir hastaneye kaldırılan Monger, bir dizi ameliyat geçirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FormulaBilly MongerPazarMongerJHR Developments Direktörü Steven HunterJenson ButtonLewis HamiltonButtonDonnington ParkNottingham

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24