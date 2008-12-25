Kazada utandıran ayıp

Bursa'da annesinin emekli maaşını bankadan çektikten sonra kullandığı otomobille eve dönerken yaptığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Alper Kayık'ın kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.



Alper Kayık'ın vasiyeti üzerine karaciğeri, böbrekleri ve korneaları alınarak organ bekleyen hastalara nakledildi. Ancak bu arada bir utanç ortaya çıktı ve sıkıştığı otomobilden çıkartılırken Alper Kayık'ın cüzdanında bulunan annesinin 970 YTL emekli maaşının çalındığı belirlendi. Acılı aile, organlarını bağışladıkları çocuklarının cenazesini, dost ve akrabalarından aldıkları borç parayla defnetti.

Askerliğini Çanakkale'de yaparken bacağına 2 ton ağırlığında beton blok düşen Alper Kayık, geçirdiği bir dizi ameliyatlardan sonra sağlığına kavuşup 9 ay önce teskeresini alıp ailesinin yanına döndü. Merkez Yıldırım İlçesi'nde oturan Bahriye ve Ali Kayık çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Alper, ailesinin tek gelir kaynağı olan annesinin 970 YTL'lik emekli maaşına katkı sağlamak için askerden önce olduğu gibi yine sıhhi tesisatçılık yapmaya başladı.



KAZA YAPTI, CEBİNDEKİ ANNESİNİN EMEKLİ MAAŞINI ÇALDILAR



Yaklaşık 6 ay önce evde televizyonda organ bağışıyla ilgili programı izlerken annesine ve babasına, “Ben ölürsem mutlaka ama mutlaka organlarımı bağışlayın” diye vasiyette bulunup onlardan söz alan Alper Kayık, geçen pazar akşamı annesinin emekli maaşını çekmek 16 V 3365 plakalı otomobille bankaya gitti. Parayı çektikten sonra evine dönmek isteyen Alper Kayık'ın kullandığı otomobil, Erikli Kavşağı'nda G.Ç. yönetimindeki 16 GP 960 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası G.Ç. olay yerinden kaçarken, Kayık ise otomobilde sıkıştı. Otomobilde bulunan arkadaşları İbrahim Sakar ve Osman Polat ise hafif yaralandı. Kayık, sıkıştığı araçtan çevredekiler tarafından kurtarılırken annesinin emekli maaşını koyduğu cebindeki cüzdan çalındı.



VASİYETİ ÜZERİNE ORGANLARI BAĞIŞLANDI



Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Çocuklarının vasiyetini yerine getiren aile, hayatlarının en zor kararını verip Alper Kayık'ın organlarını bağışladı.

Geçirdiği kazada annesinin emekli maaşı çalınan Alper'den alınan karaciğeri, Ankara'da Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbrekleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, korneaları ise Uludağ Üniversitesi'nde hazır bekletilen hastalara nakledildi.

Çocuklarının ölümüyle perişan olan Bahriye ve Ali Kayık çiftini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazada emekli maaşları çalınan aile, çocuklarının cenazesini ancak akraba ve dostlarından topladıkları para ile kaldırdı.