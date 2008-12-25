Kazada utandıran ayıp

Bursa'da annesinin emekli maaşını bankadan çektikten sonra
kullandığı otomobille eve dönerken yaptığı kazada ağır yaralanan 22
yaşındaki Alper Kayık'ın kaldırıldığı hastanede beyin ölümü
gerçekleşti.
Alper Kayık'ın vasiyeti üzerine karaciğeri, böbrekleri ve
korneaları alınarak organ bekleyen hastalara nakledildi. Ancak bu arada
bir utanç ortaya çıktı ve sıkıştığı otomobilden çıkartılırken Alper
Kayık'ın cüzdanında bulunan annesinin 970 YTL emekli maaşının çalındığı
belirlendi. Acılı aile, organlarını bağışladıkları çocuklarının
cenazesini, dost ve akrabalarından aldıkları borç parayla defnetti.
Askerliğini Çanakkale'de yaparken bacağına 2 ton ağırlığında beton blok
düşen Alper Kayık, geçirdiği bir dizi ameliyatlardan sonra sağlığına
kavuşup 9 ay önce teskeresini alıp ailesinin yanına döndü. Merkez
Yıldırım İlçesi'nde oturan Bahriye ve Ali Kayık çiftinin 5 çocuğunun en
büyüğü olan Alper, ailesinin tek gelir kaynağı olan annesinin 970
YTL'lik emekli maaşına katkı sağlamak için askerden önce olduğu gibi
yine sıhhi tesisatçılık yapmaya başladı.
KAZA YAPTI, CEBİNDEKİ ANNESİNİN EMEKLİ MAAŞINI ÇALDILAR
Yaklaşık 6 ay önce evde televizyonda organ bağışıyla ilgili programı
izlerken annesine ve babasına, “Ben ölürsem mutlaka ama mutlaka
organlarımı bağışlayın” diye vasiyette bulunup onlardan söz alan Alper
Kayık, geçen pazar akşamı annesinin emekli maaşını çekmek 16 V 3365
plakalı otomobille bankaya gitti. Parayı çektikten sonra evine dönmek
isteyen Alper Kayık'ın kullandığı otomobil, Erikli Kavşağı'nda G.Ç.
yönetimindeki 16 GP 960 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası G.Ç.
olay yerinden kaçarken, Kayık ise otomobilde sıkıştı. Otomobilde
bulunan arkadaşları İbrahim Sakar ve Osman Polat ise hafif yaralandı.
Kayık, sıkıştığı araçtan çevredekiler tarafından kurtarılırken
annesinin emekli maaşını koyduğu cebindeki cüzdan çalındı.
VASİYETİ ÜZERİNE ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz gencin dün
gece beyin ölümü gerçekleşti. Çocuklarının vasiyetini yerine getiren
aile, hayatlarının en zor kararını verip Alper Kayık'ın organlarını
bağışladı.
Geçirdiği kazada annesinin emekli maaşı çalınan Alper'den alınan
karaciğeri, Ankara'da Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne,
böbrekleri Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, korneaları ise Uludağ
Üniversitesi'nde hazır bekletilen hastalara nakledildi.
Çocuklarının ölümüyle perişan olan Bahriye ve Ali Kayık çiftini,
yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazada emekli maaşları çalınan aile,
çocuklarının cenazesini ancak akraba ve dostlarından topladıkları para
ile kaldırdı.