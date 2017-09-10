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Yaşam

Kazada puseti camdan fırlayan 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Aynı kazada 8 kişi de yaralandı

10 Eylül 2017 19:52

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında puseti camdan fırlayan 4 aylık bebek hayatını kaybetti. Aynı kazada 8 kişi de yaralandı.

Ahmet Gezici idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta Mehmet Çelebi yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada Mehmet Çelebi'nin kullandığı otomobilde bulunan 4 aylık Arasta Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu.

Sürücüler ile Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk ile Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bebek Arasta Çelebi, kaldırıldığı hastanede müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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