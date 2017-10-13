Kazada ölen Uzman Çavuş'un cenazesi Çanakkale'ye getirildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu\'da 2\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'na gitmek için yolun karşısına geçerken TIR\'ın altında kalarak ölen Uzman Çavuş 26 yaşındaki Hasan Erdoğu, memleketi Çanakkale\'nin Yenice İlçesine bağlı Suuçtu Köyü\'nde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine; Çanakkale Vali Vekili Cezmi Batuk, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ersin Fırat, askeri erkan, Uzman Çavuş Hasan Erdoğu\'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Erdoğu, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, askeri törenle köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Saadettin AKGÜN / YENİCE (Çanakkale), (DHA)

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