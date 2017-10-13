Kazada ölen Uzman Çavuş'un cenazesi Çanakkale'ye getirildi

Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)- BOLU\'da 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'na gitmek için yolun karşısına geçerken TIR\'ın altında kalan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Hasan Erdoğu\'nun cenazesi, memleketi Çanakkale\'nin Yenice İlçesi\'ne getirildi.

Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görevli, yeni evli Hasan Erdoğu, birliğine gitmek için yolun karşısına geçerken TIR\'ın çarpması sonucu öldü. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırılan Erdoğu\'nun cenazesi, dün akşam memleketi Çanakkale\'nin Yenice İlçesi\'ne getirilerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdoğu\'nun, bugün Suuçtu Köyü\'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.