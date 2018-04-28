Kazada ölen uzman çavuşun anne ve babası: Oğlumuz şehit sayılsın

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Sındırgı ilçesi Dedeler Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve geçen yıl İzmir\'de trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Hasan Öztürk\'ün (26) anne ve babası, oğullarının şehit kabul edilmesini istedi. Acılı çift ayrıca, kaza sırasında alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün 3 yıl 4 ay hapis cezası verilip, tahliye edilmesine de tepki gösterdi.

İzmir\'de 2 yıl önce, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Polisevi yakınında meydana gelen kazada, Konak\'tan Balçova yönüne giden Uğur Bitiş (19) yönetimindeki 35 N 217 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen bir otomobil ile sivil polislerin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. Kazada Uğur Bitiş ve çarptığı otomobilde bulunan Uzman Çavuş Hasan Öztürk, Öznur Ertaş (21), Oğulcan Meriç ile diğer araçtaki polis memurları M.A. ve E.S. yaralandı. AKS 110 ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Uzman Çavuş Hasan Öztürk, yaralı götürüldüğü Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE TAHLİYE

Sürücü belgesini bir ay önce aldığı belirtilen Uğur Bitiş\'in yapılan kan testinde 1.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Uğur Bitiş hakkında, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak\' suçundan dava açıldı. İzmir 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılama sonrasında Bitiş\'e 3 yıl hapis cezası verildi. Ardından, kazayı bilinçli taksirle işlediğinden sanığın cezası 4 yıla çıkarıldı. Uğur Bitiş\'in duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, cezasında indirim yapıldı ve sanık 3 yıl 4 ay hapse mahkûm edildi. 5 ay tutuklu kalan sürücü Bitiş, bu kararla birlikte tahliye edildi.

Kazada yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hasan Öztürk\'ün babası Mevlit ve annesi Feride Öztürk, oğullarının şehit sayılması isterken, sürücüye verilen cezaya da tepki gösterdi. Öztürk Ailesi, oğullarının ölümüne neden olan sürücü Uğur Bitiş\'in, Yargıtay\'ın cezasını onaması durumunda bile tekrar cezaevine girmeyeceğini belirtti. Oğullarının mezarında şehit yazılmasını istediklerini ifade eden baba Öztürk, \"Bizim oğlumuz vatana millete hainlik yapmadı, yeni görev yerinden hafta tatiline izinli geldi ve on saati geçmeden bu talihsiz elim kazada, şarhoşun kullandığı cani ölümüne neden oldu. Bizim gözümüzde şehit oldu ama ne yazık ki şehitlik unvanını alamamış oğlum, şehit olarak kabul görülmemiş. Biz mezar taşına Şehit Uzman Çavuş Hasan Öztürk yazdıramıyoruz. Bizler şehit anne babası olamıyormuşuz. Biz Hasan\'ımın öldüğüne mi yanalım şehit kabul edilmediğine mi? Ölümüne neden olan kişinin tahliye olduğuna mı yanalım?\" dedi.



FOTOĞRAFLI