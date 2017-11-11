Kazada ölen uzman çavuş toprağa verildi, geriye operasyona gidiş görüntüsü kaldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- TUNCELİ’de yönetimindeki motosikletle kaza yaparak ağır yaralanan ve hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Tunahan Çomak\'un cenazesi, memleketi Aksaray’da toprağa verildi. Çomak’tan geriye kaza geçirmeden 3 gün önce katıldığı ve 1’i sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona giderken mehter marşı eşliğinde silah arkadaşlarıyla hazırlanırken ve çatışmanın yaşandığı bölgeye helikopterden indikten sonra çekilmiş cep telefonu görüntüleri kaldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak, kendine ait motosikletiyle 5 Kasım\'da Atatürk Mahallesi’nde kaza yaptı. Motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çomak, Tunceli Devlet Hastanesi\'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ\'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Çomak, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Uzman Çavuş Çomak, bugün memleketi Aksaray’a getirildi. Ortaköy İlçesi’ne bağlı Balcı Köyü’nde öğleleyin kılanan namaz ve düzenlenen askeri tören ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

GERİYE OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Geçirdiği trafik kazasında yaşama veda eden Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Çomak’tan geriye, kaza geçirmeden 3 gün önce Nazımiye ilçesi Kadirsırtı Dokuzkayalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan ve 1’i sağ 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona giderken cep telefonu ile çekilen görüntüleri kaldı. Mehter marşı eşliğinde arkadaşlarıyla operasyona hazırlanırken ve helikopterden indikten sonra çekilen görüntülerde Çomak’ın neşeli olduğu gözlendi.

\"GÖREVİNİ ÇOK SEVİYORDU\"

Uzman Çavuş Tunahan Çomak’ın dayısı Murat Yapıcı, “Yeğenim yanımızda büyüdü. Daha sonra jandarma özel harekat olarak göreve başladı. Doğu\'da görev aldı ve terörle mücadelede büyük operasyonlarda yer aldı. En son 9 teröristin öldürüldüğü operasyona katıldı. Büyük çatışmalara girdi. Girdiği tüm operasyonlarda burnu bile kanamadı. Görevini severek yapıyordu. Her operasyona gittiğinde de bizi arayıp ‘İşimi çok seviyorum’ diyordu. Zaten sürekli telefonla diyalog içerisindeydik. Biz de dikkatli olması için uyarıyorduk. Ama motosiklet kazasında kaybettik. Acımız büyük. Vatan sağ olsun.’’ dedi.

Cenaze törenine Aksaray Vali Yardımcısı Kubilay Ant, jandarma yetkilileri, uzman çavuşun silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

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