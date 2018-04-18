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Kazada ölen üniversiteli klarnetçi toprağa verildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa'nın (22) cenazesi toprağa verildi

18 Nisan 2018 18:32

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa\'nın (22) cenazesi toprağa verildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Karabük- Kastamonu Karayolu, Kıyık köyü mevkiinde meydana geldi. Onur Akıncı’nın kullandığı 78 SE 334 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal Taboğlu\'nun kullandığı 37 BJ 422 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası, otomobil içerisinde bulunan, düğünlerde ve etkinliklerde klarnet çalan, Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Bahtiyar Ahmet Kısa olay yerine hayatını kaybederken, sürücü Onur Akıncı ile birlikte Resul Can Çamlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden Bahtiyar Ahmet Kısa için bugün Kastamonu Tepeyol Camisi\'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Ardından Bahtiyar Ahmet Kısa\'nın cenazesi, Ahmet Dede  Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Aynı kazada yaralanan Onur Akıncı, Resul Can Çamlı, Kadirhan Çakır ve Mertcan Orhan\'ın tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.

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