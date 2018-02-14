T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada ölen tarım işçileri toprağa verildi

İbrahim MAŞE- Murat SOLAK- Mehmet YİRUN/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam, askeri TIR'a çarpan tarım işçilerini taşıyan minibüste hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi

14 Şubat 2018 19:42

İbrahim MAŞE- Murat SOLAK- Mehmet YİRUN/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam, askeri TIR\'a çarpan tarım işçilerini taşıyan minibüste hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.
Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz Mahallesi\'nde, dün akşam, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste bulunan Emin İdem (31), Osman Anşen (16), Selvi Balakan (50) ile sürücü Hüseyin Anşen\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü.
GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Sabah saatlerinde hastaneden alınan cenazeler, Yalangoz ve Demirkonak mahallelerine getirildi. Ölen tarım işçileri için düzenlenen cenaze törenlerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ak Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ, Kaymakam Mustafa Erkayıran,  Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve yüzlerce vatandaş katıldı. İlk tören, Yalangoz Mahallesi\'nde, kazada hayatını kaybeden Emin İdem için yapıldı. 2 çocuk babası İdem, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Yalangoz Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Diğer cenaze töreni ise Demirkonak Mahallesinde Osman Anşen, Selvi Balakan ve aracın sürücüsü Hüseyin Anşen için düzenlendi. Demirkonak Mahalle Mezarlığı\'na getirilen tabutlar yan yana dizildi. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazının ardından tabutlar omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Cenazeler, gözyaşları içinde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞE Murat SOLAK Mehmet YİRUNKIRIKHAN Hatay DHA HATAY KırıkhanTIRKırıkhanYalangoz MahallesiDTSağlıkOsman AnşenSelvi BalakanHüseyin AnşenYaralıGÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR SabahYalangozDemirkonak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24