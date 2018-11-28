Kazada ölen Şükrü'nün yeleği ve sevdiği bisküvi sınıftaki panoya koyuldu

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, trafik kazasında yaşamlarını yitiren Mahmut Hulagü (11) ve Şükrü Azizcan Avran\'ın (12) sınıf arkadaşları sıralarını çiçeklerle donattı. Şükrü Azizcan\'ın okulda unuttuğu yeleği panoya asılarak, üzerine \'Ölmedin kalbimizde yaşıyorsun\' yazıldı. Küçük çocuğun çok sevdiği bir bisküvinin ambalajı da çiçekle yine aynı panoda yerini aldı.

Körfez ilçesi Hürriyet Bulvarı\'nda dün sabah meydana gelen kazada, Barbaros Mahallesi\'nde oturan Fikret Avran, servisi kaçıran çocukları Şükrü Azizcan ve Şiyan Azizcan Avran ile komşularının oğlu Mahmut Hulagü\'yü İgsaş Ortaokulu\'na götürmek üzere yola çıktı. Ancak Fikret Avran, otomobili ile yol kenarında park halinde olan TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, Şükrü Azizcan Avran ile Mahmut Hulagü yaşamlarını yitirirken, Fikret Avran ve Şiyan Azat Avran yaralandı. 2 çocuk dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

İgsaş Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencisi Mahmut Hulagü ve 7-F sınıfı öğrencisi Şükrü Azizcan Avran\'ın ölümü öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Sınıf arkadaşları, ölen arkadaşlarının sıralarını çiçeklerle donattı. Şükrü Azizcan\'ın sırasına duygularını dile getirdikleri mektuplar bıraktı. Azizcan\'ın okulda unuttuğu yeleği de üzerine \'Ölmedin kalbimizde yaşıyorsun\' yazılarak panoya asıldı. Arkadaşları, ayrıca Azizcan\'ın çok sevdiği bisküvi ambalajını da bir çiçekle birlikte panoya yerleştirdi

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