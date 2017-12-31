T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada ölen Selin'in babasından duygusal doğum günü kutlaması

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da oturan Mehmet Mete Coşkun, Antalya'da 2,5 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi kızı 21 yaşındaki Selin Coşkun'un doğum gününü bir otelin dış duvarındaki led ekrana yazdığı duygusal mesajla

31 Aralık 2017 16:57

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'da oturan Mehmet Mete Coşkun, Antalya\'da 2,5 ay önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi kızı 21 yaşındaki Selin Coşkun\'un doğum gününü bir otelin dış duvarındaki led ekrana yazdığı duygusal mesajla kutladı.
Antalya\'da geçen 22 Ekim\'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Selin Coşkun\'un Isparta\'da oturan babası Mehmet Mete Coşkun, doğum gününde kızını unutmadı. Mehmet Mete Coşkun, kent merkezindeki 7 katlı bir otelin Kaymakkapı Meydanı\'na bakan tarafındaki dış duvarını tamamen kaplayan led ekrana kızının fotoğrafının da bulunduğu bir doğum günü mesajı yazdırdı. Babanın duygusal mesajında, \'Canım babişkom. Doğum günün kutlu olsun. Canım kızım, Selin\'im nurlar içinde uyu. Melekler duacın, mekanın cennet olsun\' ifadelerine yer verdi. Mesajı görenler duygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHA ISPARTAMete Coşkun AntalyaSelin CoşkunAntalyaEkimAkdenizAÜ OkulBölümüSelin Coşkun IspartaMehmet Mete CoşkunKaymakkapı MeydanıBabanınDoğumCanımSelinMeleklerMesajıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24