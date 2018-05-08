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Kazada ölen polis memuru için görev yerinde tören

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE’DE meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki polis memuru Ömer Faruk Yıldız için görev yaptığı Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi

08 Mayıs 2018 15:39

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE’DE meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki polis memuru Ömer Faruk Yıldız için görev yaptığı Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

 Ömer Faruk Yıldız’ın cenaze törenine Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, şehidin ailesi ve yakınları ile  meslektaşları katıldı. Törende helallik alınması ve dua okunmasının ardından Yıldız\'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının oluşturduğu tören mangası tarafından cenaze aracına kondu. Bu sırada şehidin ailesi ile nişanlısı tabutun başında gözyaşı döktü. Yıldız\'ın cenazesi  Güngören Hüseyin Emek Camisi\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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