Kazada ölen oyuncu Arda Öziri için okulunda tören

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Arda Öziri (40) için, memleketi İzmir\'de, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde tören düzenlendi. Törene, Öziri\'nin ailesinin yanı sıra oyuncunun öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri\'nin sınıf arkadaşlarından Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay da törene katılanlar arasında yer aldı.

En son Diriliş Ertuğrul isimli televizyon dizisinde oynayan Arda Öziri, geçen pazar günü sabah saatlerinde, TEM yolu Ümraniye mevkiinde, yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaptığı kazada ağır yaralandı. Öziri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öziri, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oyuncu için, mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde tören düzenlendi. Törene Öziri\'nin ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Öziri\'nin sınıf arkadaşlarından oyuncular Burak Altay ve Rıza Kocaoğlu da törene katılanlar arasında yer aldı. Kocaoğlu ve Altay, ölen arkadaşları için uzun süre gözyaşı döktü.

Törende, slayt gösterisiyle Öziri\'nin fotoğraflarının gösterilmesinin ardından, arkadaşları onunla geçirdiği anıları paylaştı. Tabutunun üzerine taraftarı olduğu Altay takımının forması ve atkısı konuldu. Rıza Kocaoğlu, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, \"Onunla çok aynı yatakta yattık, çok vakit geçirdik. Birlikte çok yollar yaptık, çok kızlar sevdik. Güzel babasını çok erken kaybettiği için hepimizden önce büyüdü. Hepimizin en hızlısı oydu, şimdi de öyle davrandı\" dedi.

Burak Altay ise \"O bizim ağabeyimiz, kardeşimizdi. Acımı tarif edemiyorum\" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da mezun ettikleri bir öğrenciyi bu şekilde karşılamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ünlü tiyatrobilimcisi, oyuncu, eleştirmen ve yönetmen Prof. Dr. Özdemir Nutku da Öziri\'yi görür görmez sahneyle bütünleştiğini anladığını söyleyerek, \"Çok yetenekli, pırıl pırıl bir gençti. Ona üst seviyede rolleri vermekten hiç çekinmedik. Şimdi bu durumda olmamız çok acı\" dedi.

Arda Öziri, bugün öğlende Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Arda Öziri, 14 Eylül 1978 tarihinde İzmir\'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü\'nü bitirdi. Aynı zamanda \'Anemi\' isimli grupta vokallik yaptı. Akasya Durağı, Ruhsar, Asmalı Konak, Kampüsistan gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştı.



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