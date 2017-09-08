Kazada ölen müzik öğretmenine pastalı doğum günü

Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale),(DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, 2011 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren müzik öğretmeni Beyza Durul, 6 yıldır annesi ve arkadaşları tarafından özel günlerde anılıyor. Son olarak bugün, anne Nazire Müge Şahin ve arkadaşları, pasta keserek kazada ölen Durul\'un doğum gününü kutladı.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunu Beyza Durul, 17 Aralık 2011 tarihinde, bir arkadaşının nişan töreninden dönerken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'ne (ÇOMÜ) bağlı Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Hamzaköy Uygulama Oteli önünde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda yönetimindeki otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin takla atıp, Uygulama Oteli\'nin korkulukların aşarak bahçeye girdi.

Hava yastığı açılmasına rağmen kemeri takılı olmadığı için otomobil içinde savrulan talihsiz öğretmen, kaldırıldığı Gelibolu Devlet Hastanesi\'nda yaşamını yitirdi. Gelibolu İlçesi\'ndeki Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu\'nda müzik öğretmeni olan Durul\'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Beyza ögretmen, 6 yıldır ailesi ve arkadaşları tarafından özel günlerde anılıyor. Anne Nazire Müge Şahin ve arkadaşları, bugün de doğum günü olan Beyza Durul\'un mezarını ziyaret edip, dua etti. Ardından kent merkezindeki bir çay bahçesinde Beyza Durul için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

Beyza\'nın arkadaşları ile 6 yıldır özel günlerde kızını andıklarını belirten Nazire Müge Şahin, \"6 yıldır kızımın doğum gününü aksatmadan kutluyorum. Çünkü Beyzam, böyle yaş günü gibi özel günleri önemserdi. O nedenle hem ölüm yıldönümünde, hem de yaş gününde sanki kızım aramızda, yanımızdaymış gibi arkadaşları ile birlikte yaş günü yapıyoruz. Kızımla olan anılar anlatılıyor. Bu böyle devam edecek. Onu çok özlüyorum\" dedi.

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