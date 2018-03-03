T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazada ölen Mualla'nın arkadaşlarından çiçekli tepki

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Merter'e (56), dün otomobil çarptı

03 Mart 2018 22:18

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Merter\'e (56), dün otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybeden Merter\'in arkadaşları kazanın yaşadığı yola çiçek bırakarak, yolda yeterli önlem alınmamasına tepki gösterdi.
Ayvacık ilçesinde bağlı Küçükkuyu beldesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi E-87 karayolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Merter\'e, Y. K. idaresindeki 20 AZL 38 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından Y.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Merter ise, Ayvacık Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Merter, bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.
Mualla Merter\'in arkadaşları bugün kazanın yaşandığı E-87 karayolu üzerinde toplanıp, kazanın olduğu yere çiçek bıraktı. Yolda yeterli önlem alınmamasına ve alt yapı eksikliğine dikkat çeken, arkadaşları adına bir konuşma yapan Sevil Akis, \"Yerleşim yerlerinde bakkala gitmek için karşıdan karşıya geçmek zorunda kalan yaşlılar, çocuklar kendilerini araçların arasında buluyor. Evlerinden çıkıp sahile inmek isteyenler aşırı hızla giden araçların bulunduğu duble yoldan geçmek zorunda kalıyor. Az sayıdaki alt ve üst geçitler yetersiz ya da kullanımı mümkün değil. Şehirlerarası ulaşım ve nakliyat alternatif güzergahlar belirlensin. Ana arterler şehir dışından geçirilsin. Şehir içinde, merkezlerde araçlar için alt geçitler düzenlensin. Yayaların, yaşlıların, engellilerin, çocukların karşıdan karşıya geçişleri için gerekli altyapı düzenlemeleri yapılsın. Bisiklet ulaşımının kolaylaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılsın. Trafik kuralı gözetmeyen motosikletlere düzen gelsin. Şehir içi hız limitlerine ve trafik ışık ve kurallarına uyulması için denetimler arttırılsın. Cezalar yaptırımlar uygulansın\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇKÜÇÜKKUYUDHAMerterAğırAyvacıkKüçükkuyuAtatürk Caddesi E87Mualla MerterAZLKazanınAyvacık Devlet HastanesiDurumuE87YoldaSevil AkisEvlerindenAzAnaYayalarınBisikletTrafikCezalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24