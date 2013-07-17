Kazada ölen MİT'çi değil; kimlik sahteymiş

Çankırı'nın Kurşunlu İlçesi'nde motosikletle otomobilin çarpıştığı esrarengiz kazada yaşamını yitiren ve üzerinden çıkan Ali İnce adına düzenlenmiş "MİT görevlisi" kimliğinin sahte olduğu ortaya çıkan kişinin, çeşitli suçlardan aranan 32 yaşındaki Yusuf Sayın olduğu açıklandı.

80 bin Euro, Kalaşnikov, MİT kimliği

Esrarengiz kaza, Kurşunlu İlçesi D-100 Karayolu'nun Tarlabaşı Köyü yol ayrımında İstanbul yönüne giderken OPET Benzin istasyonunun 1 kilometre ilerisinde pazar günü meydana geldi. Yusuf Say yönetimindeki BMV marka motosiklet, aşırı hız sonucu önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Say, kaza yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada kazayı esrarengiz hale getiren ise BMV marka lüks motosikletin arka çantasında çuval içinde bulunan Kalaşnikof marka silah ile 80 bin euro paranın yanı sıra iddiaya göre Yusuf Say'a ait olduğu belirtilen MİT görevlisi kimlik çıkması oldu. Ancak kimliğin sahte olduğu açıklandı. Kaza yapan motosiklet parçalarının ise kısa sürede toplanması dikkat çekti.

Hayatını kaybeden Yusuf Say'ın yakınları ise Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundaki cenazeyi teslim alarak defnedilmek üzere Sakarya'nın Karapürçek ilçesine götürdü.

'MİT mensubu değil, aranan suçlu

Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, esrarengiz kazada ölen motosikletlinin MİT'le hiç bir ilgisinin bulunmadığı gibi cinayet, sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme, ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından aranan kişi olduğunu söyledi. Vali Özcan'ın açıklaması şöyle:

"14.7.2013 günü saat 09.38 sularında ilimiz Kurşunlu İlçesi D-100 Karayolu'nun Tarlabaşı Köyü Yol ayırımında İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 TE 3366 plakalı BMV marka motosikletin, 18 LD 761 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu sahte ehliyet ve sahte güvenlik kuvvetlerine ait tanıtma kartlı Ali İnce isimli vatandaşın vefat ettiği ilk anda belirlenmiştir. Ölen vatandaşın motosikletinde bir çuvala konulmuş vaziyette Kalaşnikof marka silah ve bir adet şarjörü, bir adet CZ 75 B marka tabanca, 2 adet şarjör ve 26 adet mermi, bir adet çakı bıçağı ile 3520 TL para çıkmıştır. Kazada, olay yerinde ölen şahsın parmak izi muayenesi sonunda şahsın Sakarya ili nüfusuna kayıtlı 1982 doğumlu Yusuf Say olduğu tespit edilmiştir. Bu şahısla ilgili emniyet müdürlüğümüzün yaptığı GBT sorgulaması sonucunda kasten adam öldürme, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından aranma kayıtlarının olduğu belirlenmiştir. Şahısın cenazesi ablasına teslim edilmiş ve Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde toprağa verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Kurşunlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

Kazada ölen Yusuf Say'ın, kolundaki 'Apsuva' yazılı dövme olduğu, bundan da Çeçen kökenli olduğunun anlaşıldığı belirtildi.