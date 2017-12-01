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Kazada ölen komşusunun cesedini görünce kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 28 yaşındaki Burhan Aslan'ın traktör kazasında hayatını kaybettiğini öğrenen komşusu 65 yaşındaki Cafer Zorlu, olay yerinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

01 Aralık 2017 23:37

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 28 yaşındaki Burhan Aslan\'ın traktör kazasında hayatını kaybettiğini öğrenen komşusu 65 yaşındaki Cafer Zorlu, olay yerinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Vezirköprü ilçesi Saraylı Mahallesi\'nde bugün, Burhan Aslan yönetimindeki 55 PB 461 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, traktörün altında kalan 1 yıllık evli olduğu belirtilen Burhan Aslan yaşamını yitirdi. Kazayı duyup olay yerine gelen komşusu Cafer Zorlu, Burhan Aslan\'ın cesedini görünce aniden fenalaşıp yere düştü. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Zorlu, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Zorlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazada ölen Burhan Aslan\'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

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