Kazada ölen kişinin cep telefonunu çaldı!

Gaziantep'te bir motosikletin kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, cenazelerinin kaldırılmasına yardım etmek amacıyla olay yerine gelen H.S., ölenlerden birinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi.



29 yaşındaki Müslüm Kurt'un kullandığı 27 VB 617 plakalı motosiklet, önünde seyreden A.K. yönetimindeki 27 VE 200 plakalı otomobili solladıktan sonra, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Müslüm Kurt ile yanında bulunan 23 yaşındaki Hamit Taşçı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından alt geçite akın eden vatandaşlar, çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Sadece gazetecilerle görevlilerin kaldığı olay yerinde, cenazelerin kaldırılmasına yardım eden H.S.'nin, ölenlerden birinin cep telefonunu aldığı öne sürüldü.

Polis ekipleri, vatandaşların bu iddiası üzerine H.S.'yi takibe alarak, kargaşa yaşanmaması için olay yerinden uzaklaştığı sırada yakaladı. Yapılan aramada, H.S.'nin üzerinde ölenlerden birine ait olduğu iddia edilen cep telefonu bulundu. H.S., gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



