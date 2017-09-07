Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde motosikletiyle yaptığı trafik kazasında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Yusuf Karlıova son yolculuğuna uğurlandı.

Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Delemenler Kavşağı\'nda dün motosikletiyle aniden dönüş yaptığı belirtilen Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıova, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği\'nde görev yapan 3 çocuk babası Karlıoğlu, Subaşı Mahallesi Camisi\'nde bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Camide düzenlenen askeri törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Saraçoğlu, gaziler, Yusuf Karlıoğlu\'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Karlıoğlu, Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık\'taki Gaziler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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