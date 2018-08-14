Kazada ölen iş adamı ve oğlu toprağa verildi; eşi ve kızının tedavisi sürüyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KONYA\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9), Kayseri\'de toprağa verildi. Deniz\'in aynı kazada yaralanan eşi ve kızının tedavisi ise sürüyor.

Kaza, geçen pazar günü Konya\'nın Karatay ilçesi, Aslım caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, iddiaya göre Hüseyin B. yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada çelik yelek ve güvenlik malzemeleri firması sahibi olan Ömer Deniz ile oğlu Mehmet Fırat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Gülhan ve kızı Yağmur İdil ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ömer Deniz ile oğlu Mehmet Fırat\'ın cenazesi ambulansla Kayseri\'ye getirildi. Baba ile oğlu öğle namazına müteakip Hunat Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesi Zincidere Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Gülhan Deniz ile ağır yaralı kızı Yağmur İdil Deniz\'in Konya\'daki hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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