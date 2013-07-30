Kazada ölen hakimin arabasından 25 kilo esrar çıktı

Sivas’ın Gürün İlçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde 34 yaşındaki hakim Yaşar Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan aramada 25 kilo esrar bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Halife Yalçınkaya'nın haberine göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Darende İlçesi Yazıköy yakınlarında bir otomobilin 250 metrelik uçuruma yuvarlandığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ağır hasar gören G.D. adlı bir kişi üzerine kayıtlı Ford Fiesta marka 06 EYK 43 plakalı otomobilin içinde hakim olduğu öğrenilen Yaşar Yılmaz’ın cesediyle karşılaştı.

Hayatını kaybeden hakim Yaşar Yılmaz’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı arama da ise otomobilin içinde 25 kilo esrar ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Hakim Yaşar Yılmaz’ın kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

'Araba kullanmayı bilmezdi'

Yaşar Yılmaz’ın Çorum’un İskilip ilçesinde görev yaparken son çıkan kararnameyle Siirt’in Kurtalan ilçesine tayin olduğu öğrenildi. Hakimin cenazesi Gürün’ün Beypınar Köyü’nde toprağa verilirken, Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Beypınar köyünde toprağa verilen Yaşar Yılmaz’ın yakınları ise hakimin ehliyetinin olmadığını ve araba kullanmayı bilmediğini iddia ettiler.