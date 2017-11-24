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Kazada ölen güvenlik korucusu toprağa verildi

SURUÇ (Şanlıurfa) - ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu Abdulrezak Yavuz Akcan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

24 Kasım 2017 22:30

SURUÇ (Şanlıurfa) - ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden güvenlik korucusu Abdulrezak Yavuz Akcan\'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Küçük Kendirci Mahallesi\'nde meydana geldi. Suruç\'un Suriye sınır hattındaki Mürşitpınar\'da güvenlik korucusu olarak görev yapan Abdulrezak Yavuz Akcan yönetimindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada, Akçan olay yerinde hayatını kaybetti. 
5 gün önce nişanlandığı belirtilen Akçan\'ın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Türk bayrağına sarılı Abdulrezak Yavuz Akcan\'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mürşitpınar Mahallesindeki aile mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Ercüment Türkmen, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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