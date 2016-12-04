Kazada ölen futbolcular için görkemli anma töreni

Hafta başındaki uçak kazasında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcular için Chapecoense stadyumunda binlerce taraftarın katılımıyla büyük bir anma töreni düzenlendi.

Brezilya'nın önde gelen futbol takımlarından Chapecoense'nin oyuncularının aralarında bulunduğu 81 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Pazartesi günü Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada 71 kişi yaşamını yitirmişti.

Brezilya'nın ufak Chapeco kentindeki törende takımın beyaz ve yeşil renkli bayrağına sarılı tabutlar stadyuma girerken taraftarlar yağmura aldırmadan hıçkırık ve tezahüratlar arasında kazada hayatını kaybeden takımın oyuncularına ve yöneticilerine veda ettiler.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, cenaze korteji havaalanından stadyuma vardığında ortama keskin bir sessizlik hakimdi ve bu sessizlik sadece ekranlara tören yansıdığında "Şampiyon" tezahüratıyla bölünüyordu.

Stadyumdaki genç taraftarlar takımın yanı sıra Brezilya ve Kolombiya'nın bayraklarını taşıdılar. Cenaze töreni büyük bir ekranla stad dışındakilere de yansıtıldı.

Öncesinde, cenazeleri taşıyan iki Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait uçak havaalanına vardığında, stadyumun üzerindeki gök havai fişeklerle aydınlandı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer de cenazeleri havaalanında karşıladı ve stadyumdaki törende de hazır bulundu. Törene Temer'in yanı sıra Brezilya Ulusal Takımı'nın koçu Tite ve FIFA Direktörü Gianni Infantino de katıldı.

Chapecoense takımı sadece ülke futbolu için değil ayrıca takıma ev sahipliği yapan ufak Chapeco kenti için de önemliydi.

Törene 10 yaşındaki kızıyla katılan Rui Alonso Thomas AFP'ye yaptığı açıklamada, "Chapeco'nun bunu üstesinden gelmesi uzun sürecek. Ama stadyuma sık sık gelmeyi planlıyorum" dedi.

Kazanın nedeni hâlâ bilinmiyor, ancak ortaya çıkan bir ses kaydı kazadan hemen önce uçağın yakıtının bittiği iddiasını gündeme getirdi.

Chapecoense takımı kaza olduğu sırada, Kolombiya'nın Atletico Nacional takımı ile yapacağı maç için Medellin'e gidiyordu.