Kazada ölen dede ve torunları Naile ile Betül toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - CEZAEVİ ziyareti dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren dede Emin Balıkçı (58) ile torunları Naime(8) ve Betül Civelek (3) Düzce\'de toprağa verildi. Cenazeye iki küçük kızın babası, FETÖ tutuklusu Enes Civelek de jandarmalar eşliğinde katıldı.

Kaza, dün Ankara Mamak Gökçeyurt Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Keskin Cezaevi\'nde FETÖ\'den tutuklu olan damadını ziyaret edip, Düzce\'ye dönmek için yola çıkan Emin Balıkçı\'nın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada, Düzce\'de imamlık yapan Emin Balıkçı, dünürü Havva Civelek ile torunları Naime ve Betül Civelek yaşamlarını yitirdi. Küçük kızların annesi Hatice Civelek (32) ise yaralandı. Dede Emin Balıkçı ile torunları için görev yaptığı Düzce Aziziye Mahallesi Günlü Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Dede ve torunları ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Kazada annesini, kayınpederini ve 2 kızını kaybeden tutuklu Enes Civelek de jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirilerek, cenaze namazına katıldı.

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