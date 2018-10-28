Kazada ölen baba ve 2 kızı, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK- Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR\'ın dorsesine çarpıp, takla atan hafif ticari araçta yaşamını yitiren sürücü Niyazi Başar (54) ile kızları Gülşehri (28) ve Tuğba Başar (25), toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan, cenazede \'\'Ablalarım beni bırakıp gitti\'\' diye gözyaşı döken Ümmühan Başar, yanındakileri \"Hangisi babam, hangisi ablam?\" diye sordu.

Kaza, cuma günü saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR\'ın dorsesine çarpıp takla attı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Niyazi Başar, kızları Gülşehri ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

BABA VE KIZLARI DEFNEDİLDİ

Niyazi Başar ve kızları Gülşehri ve Tuğba Başar\'ın cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün morgdan alınarak Seyit Harun Camii\'nin önüne getirildi. Cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

\'HANGİSİ BABAM, HANGİSİ ABLAM\' DİYE SORDU

Kazadan yaralı olarak kurtulan, belinde kırıklar oluşan Ümmühan Başar da taburcu cenazeye katıldı. \"Ablalarım beni bırakım gitti\" diyerek ağlayan Ümmühan Başar, tabutlar omuzlara alınıp taşındığı sırada çevresindekileri \"Hangisi babam, hangisi ablam?\" diye sordu. Ümmahan Başar\'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Baba ve kızlarının cenazesi şehir mezarlığında yan yana defnedildi.

Kazada yaralanan anne Emine Başar\'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İŞTEN AYRILDIKLARI İÇİN EŞYALARINI EVE GETİRİYORLARMIŞ

Ölen Tuğba ve Gülşehri Başar kardeşlerin, Konya kent merkezinde çalıştıkları farklı işyerlerindeki işlerinden ayrıldıkları, eşyalarını ailece araca yükleyip, Seydişehir\'deki evlerine getirirken kazanın yaşandığı belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ SERBEST

Nevşehir\'den yüklediği briketleri Antalya\'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu\'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği kaydedildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Karacaoğlu\'nun ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

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