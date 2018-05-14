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Kazada ölen aynı aileden 4 kişinin otopsileri tamamlandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde dün akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilin, sel suyunun oluşturduğu çukura devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, otopsilerinin ardından yak

14 Mayıs 2018 13:29

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde dün akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilin, sel suyunun oluşturduğu çukura devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. yoldan çıkan otomobil, yol kenarında oluşan su birikintisine devrildi. Kazada, Ayşe- Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde yaşamını yitirdi, Erkan İrgin, Nuran İrgin ve sürücü Vedat İrgin ise ağır yaralandı. Kazada yaralanan 3 kardeşin tedavileri Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde devam ederken, ölen anne ve babaları ile 2 kardeşinin cenaze işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu\'nda otopsileri yapılan 4 ktişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları içerisinde alınan cenazeler, toprağa verilmek üzere kent merkezine 85 kilometre uzaklıktaki Taşlıca Mahallesi\'ne götürüldü.

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